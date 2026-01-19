Afrika Uluslar Kupası finalinde 'havlu' rezaleti: Dünyaca ünlü yıldızın yaptığı büyük tepki çekti

Senegal’in uzatmalarda Fas’ı 1-0 mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası’nı kazandığı finalde, Edouard Mendy’nin havlusu etrafında yaşanan olaylar büyük tepki çekti. Ev sahibi Faslı futbolcular ve top toplayıcıların tutumu futbolseverler tarafından “rezalet” olarak yorumlandı.
Afrika Uluslar Kupası’nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas’ı 1-0 mağlup eden Senegal, kupaya uzanırken tarihi bir finale imza attı. Ancak karşılaşma sahada yaşanan “havlu krizi” ile hafızalara kazındı.
Yağmur altında oynanan final maçında Senegalli kaleci Edouard Mendy'nin eldivenlerini kurutmak için kale arkasına bıraktığı havluyu Faslılar çalmak istedi.
Televizyon yayınına yansımayan görüntüler, tribünlerdeki seyircilerin cep telefonlarıyla çektiği videolar sayesinde ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, top toplayıcı çocukların defalarca Mendy’nin havlusunu almaya çalıştığı görüldü.
O anlarda Senegal Milli Takımı’nın ikinci kalecisi Yehvann Diouf devreye girdi. Nice forması giyen Diouf, maçın uzatma dakikalarında Mendy’nin kalesinin arkasına geçerek havluyu korumaya çalıştı. Ancak bazı top toplayıcıların ısrarı ortamı daha da gerdi. Bir videoda Diouf’un yere düşürüldüğü, hatta çimlerin üzerinde sürüklendiği anlar net şekilde kameralara yansıdı.
Başka bir görüntüde, 90. dakikada oyundan çıkan Faslı futbolcu Ismael Saibari’nin, Mendy havluyu Diouf’tan isterken araya girdiği ve havluyu kapmaya çalıştığı görüldü.
Tribünlerden çekilen bir diğer videoda ise Faslı yıldız Achraf Hakimi’nin, havluyu alıp reklam panolarının arkasına fırlattığı görüldü. O sırada Senegalli bir futbolcunun durumu fark ederek havluyu kurtardığı da görüntülere yansıdı.
Ev sahibi Fas cephesinde futbolcuların ve top toplayıcı çocukların bu tutumu futbolseverler tarafından sert şekilde eleştirilirken, yaşananlar “finale yakışmayan görüntüler” ve “rezalet” olarak değerlendirildi.
Takım arkadaşı Mendy'nin havlusunu koruyan Yehvann Diouf, maç sonu yaptığı açıklamada, "Yaşadıklarımızı kelimelerle ifade etmek zor. Havluları almaya çalıştıklarını görünce çok şaşırdım" diye konuştu.
İşte maçta yaşanan o anlar