Afrika Uluslar Kupası finalinde 'havlu' rezaleti: Dünyaca ünlü yıldızın yaptığı büyük tepki çekti

O anlarda Senegal Milli Takımı’nın ikinci kalecisi Yehvann Diouf devreye girdi. Nice forması giyen Diouf, maçın uzatma dakikalarında Mendy’nin kalesinin arkasına geçerek havluyu korumaya çalıştı. Ancak bazı top toplayıcıların ısrarı ortamı daha da gerdi. Bir videoda Diouf’un yere düşürüldüğü, hatta çimlerin üzerinde sürüklendiği anlar net şekilde kameralara yansıdı.