Ahmet Çakar Galatasaray maçı sonrası çıldırdı: 'Allah belasını versin'

"Allah Türk hakemliğinin belasını versin! Bütün penaltılar uydurma, Bütün penaltılar yap yok imasını vermek için verdiği penaltılardı! Sözüm ona en iyi Türk hakeminin yaptığı yönetti asla kabul etmiyorum! Tanzanya’daki çobanın eline düdük versek daha iyi yönetirdi!”



