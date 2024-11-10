Ahmet Çakar Galatasaray maçı sonrası çıldırdı: 'Allah belasını versin'

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmaya hakem kararları damga vurdu. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına çok sert tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler ile VAR'da görev yapan Emre Kargın'ın tartışmalı pozisyonlarındaki verdiği kararlar damga vurdu.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, maçın ardından bu duruma sert tepki gösterdi.
Karşılaşmadaki pozisyonları değerlendiren Çakar, hakemlere demediğini bırakmadı.
"Allah Türk hakemliğinin belasını versin! Bütün penaltılar uydurma, Bütün penaltılar yap yok imasını vermek için verdiği penaltılardı! Sözüm ona en iyi Türk hakeminin yaptığı yönetti asla kabul etmiyorum! Tanzanya’daki çobanın eline düdük versek daha iyi yönetirdi!”