Hollanda temsilcisi Ajax ise eksi 10 averajla puan tablosunun en alt sırasında bulunuyor. Ayrıca yediği 11 golle Eintracht Frankfurt ile birlikte bu etapta en çok gol yiyen takım konumundaki Ajax, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 2-0, Olimpik Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1 kaybetti. Hollanda ekibi lig ve avrupa'da çıktığı son 11 resmi müsabakayı gol yemeden tamamlayamadı.



