UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax’a konuk olacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Ajax - Galatasaray maçını TRT 1 canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki ilk gollerini ilk 16 dakika içerisinde atmasıyla dikkat çekiyor. Organizasyondaki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 8. dakikada fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci müsabakada Liverpool karşısında 16. dakikada penaltıdan, Bodo/Glimt karşısında ise 3. dakikada ilk golünü kaydetti.
Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Victor Osimhen ise önemli bir seri yakaladı. Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıdı ve rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 9 gol kaydetti.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan'ın sakatlığı sürerken, sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Ajax karşısında forma giyebilecek.
Hollanda temsilcisi Ajax ise eksi 10 averajla puan tablosunun en alt sırasında bulunuyor. Ayrıca yediği 11 golle Eintracht Frankfurt ile birlikte bu etapta en çok gol yiyen takım konumundaki Ajax, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 2-0, Olimpik Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1 kaybetti. Hollanda ekibi lig ve avrupa'da çıktığı son 11 resmi müsabakayı gol yemeden tamamlayamadı.
Ajax'ta Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Chelsea maçında direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco Van Den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Pasveer, Gaael, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Moro, Godts, Weghorst.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.
AJAX - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacağı karşılaşma Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
AJAX - GALATASARAY CANLI İZLE
Ajax - Galatasaray maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.