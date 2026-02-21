Yeni Şafak
Alanyaspor - Başakşehir Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

11:1021/02/2026, samedi
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Alanyaspor evinde Başakşehir FK’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Alanyaspor - Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Alanyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta?


Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.


Geride kalan 22 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, ligde 33 puanla 6. basamakta yer alıyor. 


Geçen hafta konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.


Corendon Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgiyle 26 puan toplayarak 10. sırada kendine yer buldu. Turuncu-yeşilli ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 5 puan topladı.


Ev sahibi ekipte Fidan Aliti, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak. Rams Başakşehir de ise Bertuğ Yıldırım sakatlığından dolayı bu maçta oynayamayacak.


Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.


ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11’LER


Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Fatih, Ümit, Ruan, Janvier, Makouta, Hagi, Ui-Jo Hwang, Güven.


Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.

