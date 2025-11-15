Almanya'da tek gündem Leroy Sane: Nagelsmann'dan çarpıcı açıklamalar

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, milli takımda sergilediği performansla gündem oldu. Lüksemburg maçında skor katkısı veren Sane için teknik direktör Julian Nagelsmann övgü dolu ifadeler kullandı.
Almanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.
Panzerler'in attığı ilk golün asistini Leroy Sane yaptı ve galibiyette kritik rol oynadı. Karşılaşma sonrası yıldız ismin performansı Almanya'da alkış topladı.
'GERÇEKTEN MÜKEMMELDİ'
Sane'nin performansını beğendiğini belirten teknik direktör Julian Nagelsmann, "Sane bugün genel olarak iyi bir maç çıkardı. Gollerimizin ikisine de yol açan iki çok iyi aksiyonu vardı. İlk golde top kontrolü ve ardından yaptığı asist gerçekten mükemmeldi." dedi.
'FUTBOLUN BİR PARÇASI'
Leroy Sane ise, "Yaptığım asistle Nagelsmann'ın bana olan güveninin bir kısmını karşılayabildim. Birbirimizi iyi tanıyoruz. İyi bir iletişimimiz var. Dünya Kupası’nda olmak benim hedefim. Tartışmalar futbolun bir parçası. Sadece işimi yapmam ve sahada performans göstermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.