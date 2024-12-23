İngiltere Premier Lig devi Manchester United’da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, kötü performansıyla eleştiri odağı olmaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberde oyuncunun devre arasından gönderilmesi gündemde. Fenerbahçe ise milli kalecinin satılması durumunda transferden pay sahibi olacak. Peki, Altay Bayındır Manchester United’dan ayrılıyor mu, satılırsa Fenerbahçe ne kadar kazanacak? İşte detaylar.

1 /5 İngiltere Premier Lig devi Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya karar verdi.



2 /5 ALTAY BAYINDIR MANCHESTER UNİTED'DAN AYRILIYOR MU?

The Sun'da yer alan haberine göre; Lig Kupası'nda 4-3 mağlup oldukları Tottenham'a karşı performansı eleştiri konusu olan Altay Bayındır'ın devre arası transfer döneminde gönderilmesi bekleniyor.



3 /5 Manchester United'da Altay'ın yerine ise ilk tercih Leeds United'dan Illan Meslier.



4 /5 Bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Meslier, 12 maçta kalesini gole kapadı.

