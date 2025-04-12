Altay Bayındır’a gün doğdu: Yollar ayrılıyor!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United 29 yaşındaki file bekçisi ile yolları ayırıyor. Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın Lyon maçında yediği iki hatalı gol bardağı taşıran son damla oldu.
Manchester United, kaleci Andre Onana’nın performansından memnun olmadığı için yeni bir kaleci arayışına başladı.
Fichajes'te yer alan habere göre; İngiliz devi, Brighton’ın 21 yaşındaki kalecisi Bart Verbruggen ile ilgileniyor.
Verbruggen, Brighton’da gösterdiği dikkat çeken performansla Chelsea ve Bayern Münih’in de radarında.
Ancak genç kalecinin 2028’e kadar sözleşmesi var ve kulübü 40 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmiyor.
Manchester United bu transferi gerçekleştirmek için Onana’yı satmayı planladığı ifade edildi. Onana’nın adı AC Milan ile anılıyor. Transferin bu satışa bağlı olarak şekilleneceği de aktarıldı.
Öte yandan milli eldiven Altay Bayındır'ın da bir sonraki maçta ilk 11'de yerini alması bekleniyor.
İngiliz basınında duyurulan haberde Newcastle United karşısında Onana'nın yedek başlayacağı ifade edilmişti.