Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Çift maç haftasında çıktığı ilk mücadelede İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada Olympiakos'a üstünlük kurmaya çalışacak. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Olympiakos ise yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /8 Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

2 /8 Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 840. karşılaşmasını oynayacak.



3 /8 Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 839 maçta 473 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

4 /8 Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 592. müsabakasını yapacak.



5 /8 Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 591 mücadelenin 316'sını kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.



6 /8 Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 50. kez rakip olacak.



7 /8 İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana organizasyonda oynanan 49 maçın 25'ini lacivert-beyazlılar, 24'ünü ise Yunanistan temsilcisi kazandı.

