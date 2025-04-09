Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Defol git!

Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Defol git!

09:449/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal deplasmanında büyük bir hezimet yaşadı. İspanyol taraftarlar, karşılaşmada Arda Güler'e süre vermeyen teknik direktör Carlo Ancelotti'ye sert tepki gösterdi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arsenal'e 3-0 mağlup oldu. 

Emirates Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz geçti. Mücadelede gol perdesini 58. dakikada ev sahibi ekipten Declan Rice, şık bir frikik golüyle açtı. Declan Rice ile 70. dakikada frikikten bir gol daha bulan Arsenal, farkı 2'ye çıkardı. İngiliz ekibi, müsabakanın 75. dakikasında Mikel Merino'nun kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Arsenal, son şampiyon Real Madrid'i 3-0 yenerek yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in süre alamadığı Real Madrid'de Eduardo Camavinga, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Maçta Arda Güler'e süre vermeyen teknik direktör Carlo Anceotti, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı. Sosyal medya hesaplarından Ancelotti'ye tepki gösteren İspanyol taraftarların paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

"Ancelotti, neden Arda Güler’i oynatmıyorsun? Arsenal’e karşı 3-0 yenildik ve çocuk yedekte. Bu takımın onun vizyonuna ihtiyacı var, senin bahanelerine değil!"




"3-0 ve Ancelotti hâlâ Arda Güler’e dakika vermiyor. Ona karşı neyin var? Arsenal bizi ezdi ve sen kulübeden izliyorsun."



"Arda Güler oynamadı. Ancelotti, sen bir felaketsin, bu takım yaratıcılık olmadan ölü. Uyan!"



"Ancelotti, 3-0 ve Arda yedekte. Maçı değiştirebilecek Türk yerine Lucas’ı tercih ediyorsun. Artık git!"


"Arda Güler’i neden kadroda tutuyoruz ki Ancelotti onu kullanmıyorsa? Arsenal bizi oynattı ve o kılını kıpırdatmadı. Defol, işe yaramaz!"



#Real Madrid
#Arda Güler
#Arsenal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin sosyal konut E Devlet başvurusu ne zaman? 81 ile genelge gitti yer belirleme çalışmaları başlatıldı konutlar nüfusa göre inşa edilecek