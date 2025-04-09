Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Defol git!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal deplasmanında büyük bir hezimet yaşadı. İspanyol taraftarlar, karşılaşmada Arda Güler'e süre vermeyen teknik direktör Carlo Ancelotti'ye sert tepki gösterdi.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arsenal'e 3-0 mağlup oldu.
Emirates Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz geçti. Mücadelede gol perdesini 58. dakikada ev sahibi ekipten Declan Rice, şık bir frikik golüyle açtı. Declan Rice ile 70. dakikada frikikten bir gol daha bulan Arsenal, farkı 2'ye çıkardı. İngiliz ekibi, müsabakanın 75. dakikasında Mikel Merino'nun kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Arsenal, son şampiyon Real Madrid'i 3-0 yenerek yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Milli futbolcu Arda Güler'in süre alamadığı Real Madrid'de Eduardo Camavinga, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Maçta Arda Güler'e süre vermeyen teknik direktör Carlo Anceotti, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı. Sosyal medya hesaplarından Ancelotti'ye tepki gösteren İspanyol taraftarların paylaşımlarından bazıları şu şekilde:
"Ancelotti, neden Arda Güler’i oynatmıyorsun? Arsenal’e karşı 3-0 yenildik ve çocuk yedekte. Bu takımın onun vizyonuna ihtiyacı var, senin bahanelerine değil!"
"3-0 ve Ancelotti hâlâ Arda Güler’e dakika vermiyor. Ona karşı neyin var? Arsenal bizi ezdi ve sen kulübeden izliyorsun."
"Arda Güler oynamadı. Ancelotti, sen bir felaketsin, bu takım yaratıcılık olmadan ölü. Uyan!"
"Ancelotti, 3-0 ve Arda yedekte. Maçı değiştirebilecek Türk yerine Lucas’ı tercih ediyorsun. Artık git!"
"Arda Güler’i neden kadroda tutuyoruz ki Ancelotti onu kullanmıyorsa? Arsenal bizi oynattı ve o kılını kıpırdatmadı. Defol, işe yaramaz!"