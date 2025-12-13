Antalyaspor maçı öncesi Uğurcan Çakır gelişmesi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanında 1-0 yenildiği maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildiği maçta sakatlanarak oyundan alınan Uğurcan Çakır'ın durumu merak ediliyordu.
Okan Buruk, Monaco maçı sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ın üst adalesinden sakatlandığını bildirmiş ve bir sonraki maçı (Antalyaspor) kaçıracağını söylemişti. Buruk, deneyimli file bekçisinin durumunun çekilecek MR sonrası kesinleşeceğini aktarmıştı.
Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi.
UĞURCAN ÇAKIR'IN TEDAVİSİ 2-3 HAFTA SÜRECEK
Sözcü'nün aktardığı habere göre Uğurcan Çakır için 2-3 hafta tedavi süresi öngörülüyor.
UĞURCAN ÇAKIR'IN İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Uğurcan Çakır, 16 gole engel olamadı. Tecrübeli kaleci 9 maçta ise kalesini gole kapadı.