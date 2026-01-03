Arda Güler için dengeleri değiştiren hamle: Takas formülü ortaya çıktı

İspanyol basınına göre Real Madrid ile Arsenal, Arda Güler’i merkezine alan olası bir takas formülünü masaya yatırdı. Yaz transfer dönemi için değerlendirilen senaryoda İngiliz ekibinin, milli yıldız karşılığında William Saliba’yı önermesi gündeme geldi.
İspanyol basınından Planeta’nın haberine göre; Real Madrid ve Arsenal, 2026 yaz transfer dönemi için dikkat çekici bir takas ihtimalini değerlendiriyor. Senaryonun merkezinde ise Arda Güler yer alıyor.
Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Paris Saint-Germain, Juventus ve Bayern Münih’in de Arda Güler'e ilgisi konuşulurken, somut adım atan kulübün Arsenal olduğu belirtildi. Londra ekibinin orta sahasını Arda ile güçlendirme fikrini ciddi biçimde değerlendirdiği aktarıldı.
Haberde yer alan bilgilere göre Arda Güler’in piyasa değeri 90 milyon euro. Madrid yönetimi, milli futbolcuyu bu rakamın altında bir bedelle göndermeye sıcak bakmazken, bu durum transferi yalnızca sınırlı sayıdaki kulüp için mümkün kılıyor. Ancak Madrid cephesinin Arsenal’a sunduğu alternatif formül, transferde dengeleri değiştirebilecek nitelikte.
Real Madrid’in önerdiği çözüm, Arda Güler karşılığında William Saliba’nın kadroya katılması. Fransız stoper, uzun süredir Madrid’in transfer listesinde bulunuyor. Arsenal’ın Saliba için talep ettiği yaklaşık 100 milyon euro bu transferi zorlaştırırken, takas formülü iki kulüp için de makul bir seçenek olarak görülüyor.
Real Madrid’de Jude Bellingham’ın Arda Güler’in ideal pozisyonunda oynaması ve savunma hattında yaşanan sakatlık sorunları, bu senaryoyu daha anlamlı kılıyor. Militao’nun sık sakatlıkları, Alaba ve Rüdiger’in olası ayrılık ihtimali, İspanyol devini stoper takviyesine yöneltiyor. Bu nedenle Saliba, sportif planlama açısından kritik bir isim olarak öne çıkıyor.