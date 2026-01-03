Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler için dengeleri değiştiren hamle: Takas formülü ortaya çıktı

Arda Güler için dengeleri değiştiren hamle: Takas formülü ortaya çıktı

11:203/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İspanyol basınına göre Real Madrid ile Arsenal, Arda Güler’i merkezine alan olası bir takas formülünü masaya yatırdı. Yaz transfer dönemi için değerlendirilen senaryoda İngiliz ekibinin, milli yıldız karşılığında William Saliba’yı önermesi gündeme geldi.

İspanyol basınından Planeta’nın haberine göre; Real Madrid ve Arsenal, 2026 yaz transfer dönemi için dikkat çekici bir takas ihtimalini değerlendiriyor. Senaryonun merkezinde ise Arda Güler yer alıyor.

Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Paris Saint-Germain, Juventus ve Bayern Münih’in de Arda Güler'e ilgisi konuşulurken, somut adım atan kulübün Arsenal olduğu belirtildi. Londra ekibinin orta sahasını Arda ile güçlendirme fikrini ciddi biçimde değerlendirdiği aktarıldı.

Haberde yer alan bilgilere göre Arda Güler’in piyasa değeri 90 milyon euro. Madrid yönetimi, milli futbolcuyu bu rakamın altında bir bedelle göndermeye sıcak bakmazken, bu durum transferi yalnızca sınırlı sayıdaki kulüp için mümkün kılıyor. Ancak Madrid cephesinin Arsenal’a sunduğu alternatif formül, transferde dengeleri değiştirebilecek nitelikte.

Real Madrid’in önerdiği çözüm, Arda Güler karşılığında William Saliba’nın kadroya katılması. Fransız stoper, uzun süredir Madrid’in transfer listesinde bulunuyor. Arsenal’ın Saliba için talep ettiği yaklaşık 100 milyon euro bu transferi zorlaştırırken, takas formülü iki kulüp için de makul bir seçenek olarak görülüyor.

Real Madrid’de Jude Bellingham’ın Arda Güler’in ideal pozisyonunda oynaması ve savunma hattında yaşanan sakatlık sorunları, bu senaryoyu daha anlamlı kılıyor. Militao’nun sık sakatlıkları, Alaba ve Rüdiger’in olası ayrılık ihtimali, İspanyol devini stoper takviyesine yöneltiyor. Bu nedenle Saliba, sportif planlama açısından kritik bir isim olarak öne çıkıyor.

#Real Madrid
#Arsenal
#Arda Güler
#William Saliba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam maaşları ne kadar artacak? Enflasyon farkı ile zamlı maaş tablosu 2026