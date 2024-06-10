Arda Güler yuvaya geri dönüyor: Jose Mourinho Real Madrid’den iki yıldız istiyor

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, hem ligde hem de Avrupa’da başarılar elde etmek için büyük hamleler yapıyor. Portekizli çalıştırdı Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid’den iki yıldızı istiyor. Ligin son haftalarında attığı gollerle ve gösterdiği performans ile dev kulüplerin dikkatini çeken Arda Güler ise bunlardan biri.

1 / 10 Fenerbahçe ile şampiyonluk ve Avrupa'da başarı elde ederek yeniden çıkışa geçmek isteyen Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi geldi.





2 / 10 Fenerbahçe'ye imza atmasıyla tüm dünyada büyük yankı uyandıran Jose Mourinho, Real Madrid'de forma giyen iki yıldızın transferini istiyor.

3 / 10 İspanyol basını, Portekizli teknik adamın iki futbolcunun ismini yönetime verdiği ve kısa süre içinde girişimlerin hız kazanacağı ifade edildi.

4 / 10 Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanırken İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

5 / 10 Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'de forma giyen Nacho Fernandez ve Arda Güler'in transfer edilmesini istedi.



6 / 10 Habere göre Fenerbahçe'nin bonservisi sona eren Nacho Fernandez ile görüşmelere başladığı iddia edilirken Arda Güler'in de kiralanması için Real Madrid ile görüşmelere başlayabileceği aktarıldı.



7 / 10 Haberin detayında, "Gelecek vaat eden genç Türk oyuncu için yapılan teklif geri çevrildi çünkü Real Madrid'de kalmak istiyor ve kulüp kiralık bir hamle düşünmüyor.



8 / 10 İspanyol stoperin durumu ise tamamen kendisine bağlı.



9 / 10 Masada bir yenileme teklifi ve piyasada başka seçenekler var.

