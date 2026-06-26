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Arda Güler'den maç sonu olay açıklama: O sözler gündem oldu!

Arda Güler'den maç sonu olay açıklama: O sözler gündem oldu!

08:0426/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı noktalayan A Milli Futbol Takımımızda, sergilediği performansla maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, karşılaşma sonrası adeta ezber bozdu. Sahadaki galibiyete ve attığı şık gole rağmen turnuva genelindeki başarısızlığın faturasını kendine ve takıma kesen 21 yaşındaki yıldız, spor kamuoyunda uzun süre konuşulacak cinsten bir öz eleştiriye imza attı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Millî Futbol Takımı'ni 3-2 mağlup eden Türkiye Millî Futbol Takımı'nda maçın yıldızı Arda Güler, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

ABD karşısında attığı gol ve sergilediği performansla maçın oyuncusu seçilen genç yıldız, turnuva boyunca kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etti. Samimi açıklamalarda bulunan Arda Güler, başarısızlığın sorumluluğundan kaçmadı.


Milli futbolcu, "Maçtan önce moralimin bozuk olduğuna dair bir şeyler söylemişsiniz sanırım. Tüm eleştiriler doğru. Ne söyleseler haklılar." ifadelerini kullandı.


Performansından memnun olmadığını dile getiren Arda, ilk iki karşılaşmada takım olarak beklentilerin çok altında kaldıklarını söyledi.

Genç yıldız, "Çünkü ben iyi oynamadım. Hiçbirimiz ilk iki maçta iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık ve elendik." sözleriyle özeleştiride bulundu.


Açıklamalarının sonunda taraftarlara da mesaj veren Arda Güler, "İnşallah bundan sonra telafi ederiz." diyerek gelecek turnuvalarda daha başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını belirtti.

Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım'da Arda Güler'in sorumluluk alan ve özeleştiri yapan açıklamaları, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Genç yıldızın sözleri sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.


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