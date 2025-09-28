La Liga'nın 7. haftasında Metropolitano Stadyumu'nda oynanan ezeli rekabette Atletico Madrid, Real Madrid'i 5-2'yle devirerek tarihi bir galibiyet aldı. Arda Güler ilk 11'de başlayıp 25. dakikada Mbappe'ye asist yapıp 36'da kendi golünü atarak damga vursa da, 49. dakikada Nico Gonzalez'e yaptığı müdahale penaltıya yol açtı ve Alvarez'in vuruşu skoru 3-2'ye getirdi. Bu pozisyonu eski İspanyol hakemler değerlendirdi.

1 /7 LaLiga’da Madrid derbisi tarihi bir skora sahne oldu. İlk yarısı 2-2 sona eren maçı Atletico Madrid 5-2 kazandı. Real Madrid, derbi yenilgisiyle bu sezon ligde ilk kez kaybetti.





2 /7 Real Madrid’de Arda Güler maça ilk 11’de başladı. İlk yarıya damga vuran milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistle oynadı.





3 /7 Arda Güler’in karşılaşmanın ikinci yarısında Atletico Madrid’den Nico Gonzalez’e yaptığı müdahale sonrası ev sahibi takım penaltı kazandı.





4 /7 Eski İspanyol hakemler Arda Güler’in derbideki penaltı pozisyonunu değerlendirdi.





5 /7 Matheu Lahoz penaltı için, “Bana göre penaltı olmamalı. Tehlikeli hareketi yorumlamak isterseniz, ceza sahası içinde olduğu için dolaylı faul olur, asla penaltı olmaz." dedi.





6 /7 Marca’nın hakem analisti Perez Burrull ise değerlendirmesinde, “Bu, dikkatsiz hareket ve temas nedeniyle verilen bir penaltı.