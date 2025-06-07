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Arda Turan Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü: Prensipte anlaşma sağlandı

Arda Turan Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü: Prensipte anlaşma sağlandı

Ömer Çelikbaşlı
09:297/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arda Turan'ın başına geçtiği Shakhtar Donetsk kulübü, Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü. Ukrayna ekibi, yıldız oyuncuya burada aldığı maaşın 3-4 katı fazlasını teklif etti.

Sezon boyunca birçok kulübün takip ettiği Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in transferinde Shakthar Donetsk kulübü öne çıktı.

Ukrayna ekibi yöneticilerinin, milli futbolcu ve menajeri ile görüştüğü ve sarı lacivertli kulüpten aldığı maaşın 3-4 katını teklif ettiği ortaya çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho ile geçen sezon fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun teklife olumlu yanıt verdiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

ARDA TURAN İSTİYOR

Bilindiği gibi Eyüpspor ile yollarını ayıran teknik direktör Arda Turan, geçen hafta Shakhtar Donetsk'in başına geçmişti.

Genç teknik adamın özellikle istediği İsmail ile telefonda görüştüğü ve prensipte 'evet' yanıtı aldığı öne sürüldü.

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan Shakhtar Donestk'in 15 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı belirtilirken, sarı lacivertli kulübün beklentisinin ise 20 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

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