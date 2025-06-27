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Arda Turan'dan yıldız isme kanca! Fenerbahçe göndermek istemiyor

Arda Turan'dan yıldız isme kanca! Fenerbahçe göndermek istemiyor

11:0827/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
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Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncuyu istedi. Fenerbahçe yönetiminin ise futbolcuyu göndermeye sıcak bakmadığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerinde önemli bir adım atan Arda Turan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından transferde rotayı Süper Lig'e çevirmiş durumda.

Takvim'in haberine göre, genç teknik adamın Fenerbahçeli futbolcu aşkı bitmiyor. Ukrayna ekibinin İsmail Yüksek'in ardından İrfan Can Kahveci'ye de kancayı taktığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin ise Kahveci'yi gelecek sezon planları kapsamında göndermek istemediği kaydediliyor.

29 yaşındaki yıldızın milli takım performansı ve ligdeki istikrarlı görüntülerinin, Shakhtar'ın dikkatini çektiği belirtiliyor.

Ancak sarı-lacivertliler, İrfan Can'ı yeni sezon kadro planlamasında kilit bir oyuncu olarak görüyor.

Kulüp yönetimi, deneyimli futbolcunun tecrübesi ve oyun zekasının takımın lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda önemli rol oynayacağına inanıyor.


Bu nedenle Fenerbahçe cephesinden transfer görüşmelerine şu aşamada olumlu bir yanıt gelmesi beklenmiyor.

Ayrıca Başkan Ali Koç'un, Kahveci'nin kalması için teknik direktör Mourinho ile bir görüşme yaptığı gündeme gelmişti.

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