Arne Slot'tan maç sonu büyük ayıp: Okan Buruk'a bakın ne yaptı | VİDEO

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki teknik adam Arne Slot ile Okan Buruk arasında yaşananlar dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Maçın ardından iki takım teknik adamları ve futbolcuları birbirlerini tebrik ederken dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanından geçerken görmezden geldi.
İşte maç sonu yaşananlar;