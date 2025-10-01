Arne Slot'tan maç sonu büyük ayıp: Okan Buruk'a bakın ne yaptı | VİDEO

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki teknik adam Arne Slot ile Okan Buruk arasında yaşananlar dikkat çekti.

1 /4 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

2 /4 Maçın ardından iki takım teknik adamları ve futbolcuları birbirlerini tebrik ederken dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

3 /4 Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanından geçerken görmezden geldi.