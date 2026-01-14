Yeni Şafak
Aslan'ın Milano çıkarması! Sadece milli yıldız değil, Frattesi de masada: Transferde hareketli saatler

Aslan’ın Milano çıkarması! Sadece milli yıldız değil, Frattesi de masada: Transferde hareketli saatler

13:17 14/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray yönetimi, İtalya'da sadece Hakan Çalhanoğlu için değil, Inter'in bir diğer orta sahası Frattesi için de pazarlık yürütüyor. Inter, milli yıldızı sezon sonuna kadar bırakmayacağını net bir dille belirtirken, Abdullah Kavukcu bu transferi gerçekleştirmek için her yolu deniyor.

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu transfer çalışmaları için Milano'ya gitti.


INTER'DEN TRANSFER CEVABI


Devre arasında transferi imkansıza yakın görünen Hakan Çalhanoğlu için de Milano çıkarmasında bir yoklama yapıldı. Inter ise sezon bitmeden Milli yıldızı bırakmaya kesinlikle yanaşmıyor.



SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİ


Hakan'ın "Ben hazırım" mesajı bile İtalyan kulübü üzerinde bir etki yaratmış değil.


Hatta Çizme basınına göre Inter, 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu ile 2027'ye kadar olan sözleşmeyi uzatmak için düğmeye basmış durumda.



MASAYA GETİRİLECEK


Her şeye rağmen Abdullah Kavukcu, Inter'le Frattesi için pazarlık sürecini yürütürken, Hakan Çalhanoğlu konusunu da birkaç kez daha masaya getirmeyi planlıyor.


