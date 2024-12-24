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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Yasin Özcan Aston Villa ile anlaşma sağladı

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Yasin Özcan Aston Villa ile anlaşma sağladı

13:2624/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
IHA
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Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan’ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Yasin Özcan'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Peki Aston Villa Yasin Özcan için ne kadar bonservis ödeyecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz

Kasımpaşa’nın bu sezon Süper Lig’de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere yolcusu.

Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere’ye gidecek.


Aston Villa Yasin Özcan için ne kadar bonservis ödeyecek?

Kasımpaşa ile Aston Villa’nın bu transfer için 8 milyon Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi.

#Yasin Özcan
#Kasımpaşa
#Aston Villa

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