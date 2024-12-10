UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Atalanta evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Stadio di Bergamo’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Ligde 5 maçta 3 mağlubiyet 2 galibiyet alan Real Madrid zorlu deplasmana mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. 6 puanla 24. sırada yer alan İspanyol devi puan kaybetmesi halinde işleri iyice zora sokacak. 11 puanla 5. sırada yer alan Atalanta ise üst sıralardaki yerini korumak için galibiyet peşinde olacak. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Atalanta - Real Madrid canlı izleme linki…
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Atalanta ve Real Madrid bu akşam saat 23.00’de karşı karşıya gelecek.
Bugüne kadar Atalanta ile oynadığı üç maçı da kazanan Real Madrid, bu sezon Süper Kupa'da karşılaştığı İtalyan ekibini 2-0 mağlup etti.
İtalyan takımlarıyla oynadığı son 12 maçın 11'ini kazanan Real Madrid, tek yenilgisini son karşılaşmada Milan'a 3-1 mağlup olarak aldı. İspanyol devi, İtalya temsilcileri karşısında Ekim 2009'dan bu yana üst üste 2+ yenilgi almıyor.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçını kaybetmeyen Atalanta (3G 2B), bu turnuvadaki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak.
Son iki Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Real Madrid, turnuvanın "son şampiyonu" unvanlı takımları arasında grup/lig aşamasında üst üste üç yenilgi alan ilk ekip olma tehlikesi yaşıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan beş haftada Inter ile birlikte skor dezavantajı yaşamayan iki takımdan biri Atalanta.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla sarı kart gören takım olan Real Madrid (18), turnuva tarihinde en yüksek ortalamasına ulaştığı sezonu yaşıyor (3.6).
Şampiyonlar Ligi'nin ilk beş haftasında kalesinde en az isabetli şut (6) ve beklenen gol değeri (3.1 xGA) gören takım olan Atalanta, geride kalan beş maçın dördünde kalesini gole kapattı.
Kylian Mbappe bugüne kadar Atalanta'ya rakip olduğu iki maçta birer golde pay sahibi oldu (1 gol & 1 asist).
Bu sezon çıktığı beş Şampiyonlar Ligi maçında altı golde pay sahibi olan Charles De Ketelaere (2 gol & 4 asist), Atalanta tarihinde bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim olmak istiyor (6; Duvan Zapata).
Real Madrid formasıyla çıktığı ilk dört Şampiyonlar Ligi maçında birer gol atan Jude Bellingham, daha sonraki 12 karşılaşmada çektiği 18 şutun (2.3 xG) hiçbirini gole çeviremedi.
ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Atalanta - Real Madrid maçı tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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