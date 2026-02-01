Attila Szalai'den Emre Belözoğlu'na şok suçlama: "Fenerbahçe döneminden..."

Kasımpaşa’dan sürpriz bir şekilde ayrılan Attila Szalai, Polonya ekibi Pogon Szczecin ile sözleşme imzaladı. Ancak transferden çok, Szalai’nin veda mesajındaki ağır ithamlar gündeme oturdu. Macar yıldız, teknik direktör Emre Belözoğlu’nu "dürüst olmamak" ve "Fenerbahçe döneminden kalma kin gütmekle" suçladı.
Kasımpaşa’da savunmanın bel kemiği olarak görülen Attila Szalai’nin Polonya macerası resmen başladı. Transfer sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Szalai, kulüpten ayrılış sürecinin tamamen teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaşadığı kişisel gerginlikten kaynaklandığını iddia etti.
Szalai, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle her şeyin bir anda değiştiğini belirterek, eski defterlerin açıldığını savundu. Macar oyuncu, "Durum sadece yeni bir teknik direktörün gelmesiyle değişti. Bana, sorumluluğum olmayan şeyler yüklenmeye başlandı. Bunlar Fenerbahçe'deki dönemimden kalan meselelerdi. Açık konuşmalar yerine sessizlik, dürüstlük yerine arkamdan yapılan açıklamalar vardı." ifadelerini kullandı.
Yıllarca kaptanlık yapmış bir teknik adamın kendisine "kaptanlık onuru" üzerinden darbe vurduğunu ima eden Szalai, Belözoğlu’nun kendisiyle tek bir kişisel görüşme bile yapmadan onu hem kaptanlıktan aldığını hem de yedeğe mahkum ettiğini dile getirdi.
Profesyonelliğinden ödün vermediğini ancak saygı görmediği yerde kalmasının imkansız olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki stoper, "Kendim için bir karar vermek zorundaydım. Artık yoluma devam etme zamanı geldi" diyerek Polonya yolunu tuttuğunu açıkladı.