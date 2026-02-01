Attila Szalai'den Emre Belözoğlu'na şok suçlama: "Fenerbahçe döneminden..."

Szalai, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle her şeyin bir anda değiştiğini belirterek, eski defterlerin açıldığını savundu. Macar oyuncu, "Durum sadece yeni bir teknik direktörün gelmesiyle değişti. Bana, sorumluluğum olmayan şeyler yüklenmeye başlandı. Bunlar Fenerbahçe'deki dönemimden kalan meselelerdi. Açık konuşmalar yerine sessizlik, dürüstlük yerine arkamdan yapılan açıklamalar vardı." ifadelerini kullandı.