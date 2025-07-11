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Avrupa devlerini sildi, Beşiktaş’ı seçti: İşte Orkun Kökçü'nün reddettiği takımlar

Avrupa devlerini sildi, Beşiktaş’ı seçti: İşte Orkun Kökçü'nün reddettiği takımlar

23:0511/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Benfica forması giyen 24 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun kısa süre içinde siyah beyazlı takıma resmi imzayı atması bekleniyor. Orkun Kökçü, transfer öncesinde ise birçok Avrupa devinin teklifini reddetti. İşte Orkun'un Beşiktaş için reddettiği takımlar.

Kariyerinde daha önce Feyenoord ve Benfica formaları giyen Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transfer olabilmek için birçok teklifini geri çevirdi. Transfermarkt'ın haberine göre, milli oyuncunun reddettiği kulüpler arasında dünyaca ünlü takımlar da yer alıyor.



Orkun’un Reddettiği Kulüpler:


Al-Nasr


-Fenerbahçe

-Galatasaray

-Roma

-Newcastle United


-Inter

-Manchester United


-Tottenham

-Liverpool

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan genç yıldız, Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosundaki en önemli hamlelerinden biri olmaya aday. Bu transfer, hem Süper Lig hem de Avrupa'da ses getirmesi beklenen bir hamle olarak değerlendiriliyor.



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