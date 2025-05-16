Azerbaycanlı Kerem Aktürkoğlu Türk kulüplerinin gözdesi oldu

Kerem Aktürkoğlu’na benzeyen oyun stiliyle dikkat çeken futbolcunun da Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Genç futbolcu, Azerbaycan Premier Ligi’nde bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol, 3 asiste imza attı. Azerbaycan’ın genç milli takımlarının tüm yaş kategorilerinde oynayan Mammadov, 1 kez de A Milli Takım forması giydi.



