Bahisçi hakemlerin konuşma kaydı ortaya çıktı! "Ben verdim kararı ağa"

Şenol Bektaş'ın, akrabası Yahya Bektaş ile yaptığı konuşmada, "Olacak olan olacak, ceza alıp bitecek. Bitti hakemlik. Zaten yapmam bitirmezlerse de. Ben verdim kararı ağa. Benim adım lekelendi. Bitti. Futbol izlemem bile. Ama bekle ağa daha futbolcu, başkan, yönetici ayağı var. Çok kişi ceza alır" dediği saptandı.