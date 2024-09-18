Barcelona’da sakatlık şoku: Tüm planlar alt üst oldu

Hansi Flick yönetiminde sezona güzel bir başlangıç yapan Barcelona’da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Ligin 5. haftasında Girona’yı 4-1 mağlup eden Barcelona maçta sakatlık şok yaşadı. Bu sakatlıkla beraber Barcelona’da tüm planlar değişti. İşte detaylar.
Barcelona, La Liga'nın başlangıcından itibaren yenilgisiz bir şekilde Hansi Flick yönetiminde sezon başından beri iyi bir gidişat sergiliyor.
Ancak, Xavi Hernandez'in geçen sezonki şanssızlığından bu yana Katalan ekibinin peşini sakatlık laneti bırakmıyor.
Çünkü Olmo, Barcelona'nın Girona'ya karşı 4-1'lik galibiyeti sırasında bir sakatlık geçirdi.
Barcelona, Olmo'nun Montilivi galibiyeti sırasında hamstring sakatlığı geçirdiğini duyurdu.
Kulüp ayrıca Euro 2024'ün en çok gol atan oyuncusunun dört ila beş hafta sahalardan uzak kalacağını ve 27 Ekim'deki sezonun ilk El Clasico'sunda oynamasının şimdilik şüpheli olabileceğini duyurdu.
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Olmo'nun mevcut piyasa değeri 60 milyon euro olarak dikkat çekiyor.
Flick'in şimdi Perşembe akşamı Şampiyonlar Ligi açılış maçında AS Monaco'ya karşı oynayacakları müsabakaya yönelik yeni bir plan üzerinde çalışması gerekecek.