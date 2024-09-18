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Spor

Barcelona’da sakatlık şoku: Tüm planlar alt üst oldu

11:53 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:53 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Hansi Flick yönetiminde sezona güzel bir başlangıç yapan Barcelona’da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Ligin 5. haftasında Girona’yı 4-1 mağlup eden Barcelona maçta sakatlık şok yaşadı. Bu sakatlıkla beraber Barcelona’da tüm planlar değişti. İşte detaylar.

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Barcelona, La Liga'nın başlangıcından itibaren yenilgisiz bir şekilde Hansi Flick yönetiminde sezon başından beri iyi bir gidişat sergiliyor. 

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Ancak, Xavi Hernandez'in geçen sezonki şanssızlığından bu yana Katalan ekibinin peşini sakatlık laneti bırakmıyor.


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Çünkü Olmo, Barcelona'nın Girona'ya karşı 4-1'lik galibiyeti sırasında bir sakatlık geçirdi.


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Barcelona, Olmo'nun Montilivi galibiyeti sırasında hamstring sakatlığı geçirdiğini duyurdu.


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Kulüp ayrıca Euro 2024'ün en çok gol atan oyuncusunun dört ila beş hafta sahalardan uzak kalacağını ve 27 Ekim'deki sezonun ilk El Clasico'sunda oynamasının şimdilik şüpheli olabileceğini duyurdu.

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Barcelona'nın yıldız oyuncusu Olmo'nun mevcut piyasa değeri 60 milyon euro olarak dikkat çekiyor.


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Flick'in şimdi Perşembe akşamı Şampiyonlar Ligi açılış maçında AS Monaco'ya karşı oynayacakları müsabakaya yönelik yeni bir plan üzerinde çalışması gerekecek.

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Girona 1-4 Barcelona Maç Özeti İzle (VİDEO)


Girona - Barcelona maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Barcelona
#Hansi Flick
#İspanya La Liga
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