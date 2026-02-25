Barcelona’da savunmaya milli takviye: O isim için tarihi teklif hazırlığı!

Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli yıldızımız, Barcelona’nın transfer listesinde ilk sıraya yükseldi. Mali krizle boğuşan İspanyol devinin, bonservissiz transfer edilebilecek en iyi seçenek olarak Ozan Kabak'ı belirlediği öne sürüldü. İşte detaylar.
Ekonomik darboğazda olan Barcelona, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Almanya’ya kırdı. TSG Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve son haftalarda sergilediği gollü performansla yeniden doğan milli stoper Ozan Kabak, Katalan devinin transfer listesinde bir numaralı fırsat haline geldi.
Avrupa transfer piyasasında yaz dönemi yaklaşırken, Barcelona’nın "akıllı transfer" stratejisinin son hedefi milli futbolcu Ozan Kabak oldu. Mali dengeleri korumak adına bonservissiz veya düşük maliyetli oyunculara yönelen Katalan ekibi, Hoffenheim formasıyla Bundesliga’yı sallayan 25 yaşındaki stoperi radarına aldı.
İspanyol basınının önde gelen kaynaklarına göre, Ozan’ın sezon sonunda serbest kalacak olması ve sahip olduğu Premier Lig tecrübesi, onu Barcelona için "reddedilemez bir fırsat" kategorisine sokuyor.
Ozan Kabak’ın Barcelona’nın dikkatini bu denli çekmesinin arkasında sadece "bedelsiz" olması değil, sahadaki muazzam dönüşü yatıyor.
Geçtiğimiz yıl yaşadığı ağır sakatlığı tamamen atlatan milli stoper, Hoffenheim formasıyla adeta bir hücum silahına dönüştü.
Çıktığı 14 maçta fileleri 4 kez havalandırarak birçok forveti geride bırakan Ozan, özellikle hava toplarındaki mutlak hakimiyeti ve oyun kurulumuna verdiği katkıyla Barcelona’nın geleneksel pas oyununa da göz kırpıyor.
Barcelona yönetimi, maliyetleri düşük tutma hedefi doğrultusunda Ozan Kabak’ı "stratejik bir hamle" olarak görüyor.
Ancak Katalan ekibi bu transferde yalnız değil; Ozan’ın serbest kalacak olması Avrupa’nın diğer orta ve üst düzey kulüplerini de iştahlandırmış durumda. Bu durum, önümüzdeki aylarda Barcelona’nın elini çabuk tutması gereken bir transfer yarışına dönüşebilir.