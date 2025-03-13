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Barcelona’dan Mohamed Salah bombası: Taraftarın rüyası gerçek oluyor!

Barcelona’dan Mohamed Salah bombası: Taraftarın rüyası gerçek oluyor!

15:5613/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Barcelona, Mohamed Salah’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Liverpool ile sözleşme görüşmeleri tıkanan Mısırlı yıldızın Barcelona’ya transferi gündeme geldi. Katalan devinin önümüzdeki sezon için Salah’ı transfer etmesi yıllardır beklenen hücum gücünü zirveye taşıyabilir. Barça taraftarları, sosyal medyada “Rüya gerçek oluyor” çığlıklarıyla bu gelişmeyi değerlendiriyor. Detaylar haberimizde.

Mohamed Salah ve Liverpool, Mısırlı oyuncunun devam eden sezonun sonunda sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmesi konusunda bir çıkmaza girmiş görünüyorlar.


Sport'un haberine göre, Liverpool yıldızı Mohamed Salah kendini Barcelona'ya teklif etti ancak bu transfer, yalnızca belirgin bir maaş kesintisini kabul etmesi durumunda mümkün olacak.

Son birkaç hafta içinde, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Liverpool'dan Luis Diaz'ı istediğine dair haberler çıkmıştı. Kulübün spor departmanı, onu sol kanatta hücumlarını tamamlamak için ideal seçenek olarak görüyor.

Şimdi, Salah'ı transfer etmenin tüm taraflar için daha gerçekçi bir sonuç olabileceği görünüyor.

Ancak transfer, yalnızca 32 yaşındaki oyuncunun maaşında kesintiyi kabul etmesi durumunda gerçekleşebilir. Halen sezonda yaklaşık 18 milyon € kazanan Salah, Premier Lig'in en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.


Ancak, Barcelona'nın mali kısıtlamaları ve 1:1 kuralına geri dönüp dönmediklerine dair belirsizlik nedeniyle Katalonya'da daha düşük bir maaşı kabul etmek zorunda kalacak.


#Barcelona
#Mohamed Salah
#Liverpool

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