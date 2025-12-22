Barış Alper Yılmaz'ın deparı gündem oldu: 74 metreyi bakın kaç saniyede koşmuş

Kasımpaşa maçında sergilediği performansla öne çıkan Barış Alper Yılmaz’ın asist öncesi attığı deparla ilgili çarpıcı bir veri ortaya çıktı. Milli futbolcunun 74 metreyi yalnızca 9 saniyede katettiği öğrenildi.
Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Barış Alper Yılmaz’ın sergilediği atletik performans maçın önüne geçti.
Sarı-kırmızılıların ilk golünde Yunus Akgün’ün ağları havalandırdığı pozisyonun hazırlayıcısı olan Barış Alper Yılmaz, kendi yarı sahasından aldığı topla yaptığı uzun koşuyla dikkat çekti. Sol kanattan ceza sahasına kadar topu taşıyan milli futbolcu, doğru pas tercihiyle Yunus Akgün’ü golle buluşturdu.
Maçın ardından ortaya çıkan istatistik, performansın boyutunu gözler önüne serdi. Barış Alper Yılmaz’ın söz konusu atakta yaklaşık 74 metreyi 9 saniyede katettiği tespit edildi.
Barış Alper Yılmaz’ın hızı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Barış'ı bu koşusu nedeniyle Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt’a benzetti. 25 yaşındaki futbolcu için "Süper Lig’in en hızlı oyuncusu" yorumları yapıldı.