Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda Montella'dan flaş karar! Yerine onu oynatacak

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'la kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele öncesi kırmızı kart cezalısı olan Barış Alper Yılmaz'ın yerine Montella'nın dikkat çeken bir tercih yapacağı ortaya çıktı.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.
Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.
A Milli Takımımız, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0 kaybetti. Grubun diğer maçında yarın aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.
Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek ve 14 Ekim'de Kocaeli'de oynanacak Gürcistan maçında şans verilmesi durumunda oynayabilecek.
Barış Alper Yılmaz'ın yerine Montella'nın Can Uzun'a görev vermesi bekleniyor.
İŞTE A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun.