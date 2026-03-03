Yeni Şafak
Başakşehir - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

17:503/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir FK’ya konuk olacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Başakşehir - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda Özden oturacak. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.


Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden bordo-mavililer, aynı puanda olduğu rakibi RAMS Başakşehir'in averajla önünde 3. sırada yer alıyor.


Karadeniz ekibinde açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol Folcarelli ile izin alan Andre Onana bulunmuyor.


Bordo-mavili takımın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, ⁠Arseniy Batagov, Stefan Savic, Taha Emre İnce, ⁠Wagner Pina, ⁠Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, ⁠Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, ⁠Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, ⁠Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu


