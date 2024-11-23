KAYSERİSPOR’DA KİMLER EKSİK?





Fenerbahçe ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçından sadece 1 beraberlik alabilen Bellona Kayserispor bu dokuz karşılaşmada da kalesinde en az iki gol gördü. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Attamah ile sakatlığı süren Hosseini zorlu maçta forma giyemeyecek.



