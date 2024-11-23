Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Attamah ile sakatlığı süren Hosseini zorlu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun zamandır takımdan ayrı olan ve tedavileri tamamlanan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile milli takım aday kadrosundan çıkartılan Çağlar Söyüncü sakatlıkları sebebiyle Bellona Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçında ilk 11’de kimler var? İşte Kayserispor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
Trendyol Süper Lig'de zirvenin 5 puan gerisindeki Fenerbahçe, Sinan Kaloğlu'nun gelişi sonrası çıkışa geçen Bellona Kayserispor'a konuk olacak. Ev sahibi ekip ligde çıktığı son 5 maçta mağlubiyet görmezken 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
KAYSERİSPOR’DA KİMLER EKSİK?
Fenerbahçe ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçından sadece 1 beraberlik alabilen Bellona Kayserispor bu dokuz karşılaşmada da kalesinde en az iki gol gördü. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Attamah ile sakatlığı süren Hosseini zorlu maçta forma giyemeyecek.
Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Mourinho'nun ekibi ligde son olarak Net Global Sivasspor'u 4 golle geçmiş ve milli arayı moralli geçirmişti.
FENERBAHÇE’DE SAKAT VE CEZALILAR KİM?
Süper Lig'de çıktığı son 25 deplasman maçını kaybetmeyen Fenerbahçe kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde uzun zamandır takımdan ayrı olan ve tedavileri tamamlanan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile milli takım aday kadrosundan çıkartılan Çağlar Söyüncü sakatlıkları sebebiyle Bellona Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Altan yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Erdem Mertoğlu görev yapacak. Saat 16:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR
Fenerbahçe ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkaran Kayserispor (1B 8M), bu dokuz karşılaşmada da kalesinde en az iki gol gördü (toplam 24 gol).
Kayserispor ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde rakibini üst üste altı kere mağlup edemedi.
Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dört Süper Lig maçından puansız ayrılan Kayserispor, lig tarihinde seyircisi önünde hiçbir rakibinden üst üste beş mağlubiyet almadı.
Süper Lig'de çıktığı son 25 deplasman maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (20G 5B), kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek istiyor.
Bu sezon evinde oynadığı beş Süper Lig maçını da kazanamayan Kayserispor (3B 2M), lig tarihinde sadece 2015/16'ya seyircisi önünde daha uzun bir galibiyet hasretiyle başladı (yedi maç).
Süper Lig'de bu sezon çıktığı altı deplasman maçının dördünü kazanan Fenerbahçe (2B), galip gelemediği iki karşılaşmada 90+ (vs Göztepe) ve 88'inci (vs Samsunspor) dakikalarda yediği gollerle puan kaybetti.
Süper Lig'de bu sezon Kayserispor'un attığı (11) ve Fenerbahçe'nin yediği (9) bütün goller ceza sahası içinden geldi.
Bu sezon Kayserispor formasıyla en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Miguel Cardoso (2 gol & 3 asist), gol katkısı yaptığı maçlardaki ilk galibiyetini son maçta Kasımpaşa'ya karşı aldı (2B 1M).
Son üç Süper Lig maçında birer gole katkı sağlayan Sofyan Amrabat (2 gol & 1 asist), top 10 lig kariyerinde daha fazla gol katkısı yaptığı tek sezonu 2016/17'de Utrecht formasıyla yaşadı (1 gol & 5 asist).
Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son beş Süper Lig deplasmanının dördünde gole katkı sağlamayı başardı (3 gol & 3 asist).
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Baurabia, Baran Ali, Kartal, Cardoso, Bahoken
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan, En-Nesyri.