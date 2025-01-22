UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Benfica evinde Barcelona’yı konuk etti. Ev sahibi Benfica 4-2 öne geçtiği maçta rakibine 5-4 mağlup oldu. Vangelis Pavlidis’in attığı 3 gol mağlubiyete engel olamadı. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu 71 dakika, Orkun Kökçü 80 dakika maçta görev aldı. Barcelona bu sonuçla puanını 18’e çıkararak 2. sırada yer aldı. Benfica ise 10 puanla 18. sırada yer aldı. Benfica - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica'ya konuk olan Barcelona, ilk yarısını 3-1 geride kapattığı maçta rakibini son dakika golüyle 5-4 mağlup etti.



2 /8 Katalanlara galibiyeti getiren golleri; 13. (P) ve 78. (P) dakikada Lewandowski, 64. ve 90+6. dakikada Raphinha, 86. dakikada Garica kaydetti.

3 /8 Ev sahibi takımın golleri ise 2, 22, 30. (P) dakikalarda Pavlidis ve 68. dakikada Araujo (KK) atarken, Cabral 90+8. dakikada kırmızı kart gördü.



4 /8 Barcelona bu müthiş geri dönüşle birlikte puanını 18'e yükseltti ve haftayı 2. sırada tamamlamayı garantiledi.



5 /8 Portekiz temsilcisi ise 10 puanda kaldı.



6 /8 Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı. Kerem 71. dakikada yerini Bah'a bıraktı.



7 /8 Orkun ise 80. dakikada Rollheiser ile yer değiştirdi.

