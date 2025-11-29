Benfica başkanından flaş açıklama: ‘Rafa Silva Beşiktaş’ın oyuncusu’

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın eski kulübü Benfica'ya transfer olacağı iddiaları, kulüp başkanı Rui Costa'nın açıklamalarıyla gündeme geldi.
Portekiz Ligi’nin 12. haftasında Benfica, deplasmanda Nacional’ın konuğu olacak. Maç öncesi havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Benfica Başkanı Rui Costa, gündemdeki Rafa Silva tartışmalarına da değindi.
Beşiktaş’tan ayrılmak istediği ve sakatlığı gerekçe göstererek idmanlara çıkmadığı belirtilen Rafa Silva’nın, eski kulübü Benfica’ya geri dönebileceği yönünde Portekiz medyasında haberler çıkmıştı. Bu haberlerde Benfica yönetiminin kapıyı tamamen kapatmadığı öne sürülmüştü.
Rui Costa konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Rafa Silva şu anda Beşiktaş’ın futbolcusu, Benfica’nın değil. Dolayısıyla bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz. Noel hediyesi verecek olanlar sahada ter döken mevcut oyuncularımızdır; onlar de her maçtan maça kazanmak zorunda.”
Portekiz basınında yer alan son iddialara göre Beşiktaş, Rafa Silva’nın bonservisi için daha önce istediği rakamı aşağı çekti ve 5 milyon euro civarında bir taleple masaya oturdu.
2024/25 sezonu başında Benfica’daki sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olan Rafa Silva, siyah-beyazlı formayla çıktığı maçlarda 23 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
Portekizli yıldız, en son Fenerbahçe derbisinde forma giymiş, ardından oynanan iki karşılaşmada ise kadroda yer almamıştı.