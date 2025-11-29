Benfica başkanından flaş açıklama: ‘Rafa Silva Beşiktaş’ın oyuncusu’

Rui Costa konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Rafa Silva şu anda Beşiktaş’ın futbolcusu, Benfica’nın değil. Dolayısıyla bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz. Noel hediyesi verecek olanlar sahada ter döken mevcut oyuncularımızdır; onlar de her maçtan maça kazanmak zorunda.”



