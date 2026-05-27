Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig’de buldu: Yerli yıldız için hocanın onayı bekleniyor!

14:2427/05/2026, Çarşamba
Yeni sezon öncesi kadro operasyonunu başlatan Beşiktaş, savunma derinliğini artırmak adına rotayı Süper Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen'in, bu sezon takımıyla Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösteren 28 yaşındaki tecrübeli stoperi listesine eklediği öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, Konyaspor'un tecrübeli savunmacısı Adil Demirbağ'ı gündemine aldığı öne sürüldü.


YENİ HOCA BEKLENİYOR



Siyah Beyazlılar'ın transfer konusunda son kararı göreve gelecek teknik direktörün raporuna göre vereceği ifade edildi. 


Yeşil-Beyazlılar'ın oyuncuyla devam etmek istediği belirtilirken, sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle olası ayrılık ihtimali de dikkat çekiyor.


MİLLİ TAKIM HAVUZUNDA



Adil, geride kalan sezonda 24 maçta görev alıp 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İsmi A Milli Takım'la da anılan 28 yaşındaki sağ ayaklı stoper, 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmamıştı.


TÜMOSAN Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final başarısında büyük pay sahibi olan kaptan Adil Demirbağ'ın kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.


#Beşiktaş
#Adil Demirbağ
#TÜMOSAN Konyaspor
