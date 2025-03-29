Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbi için geri sayım başladı. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20:30’da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş'ta Uduokhai, Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Icardi'nin yanı sıra Sallai'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk 11’de kimler var? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan derbide Galatasaray rakibine 2-1 üstünlük kurdu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun en kritik dönemeçlerinden birine girecek. Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Dolmabahçe'de kötü gidişatını sonlandırmak ve taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyen ne Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, 2 Nisan Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
Okan Buruk'un öğrencileri, olası Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluk hedefinde büyük bir adım atacak. Sarı-kırmızılı ekip, kupadaki derbide ise ligde şampiyonluk yarışında olduğu Fenerbahçe'yi elemeye çalışacak. Galatasaray, Kadıköy'de kazanıp hem çifte kupa hedefinde ilerlemek hem de Süper Lig'deki yarışta psikolojik üstünlüğünü artırmak isteyecek.
Fenerbahçe derbisinden sonra 30. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, 31. haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla mücadelesine devam edecek.
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Ligde bu istatistikte zirvede ise lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, 26 müsabakada 23 gol yedi. Beşiktaş ise ligde 26 karşılaşmada 26 kez topu ağlarında gördü. "Kara kartal" rakip fileleri ise 39 kez sarsmayı başardı.
Süper Lig'deki son 28 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen