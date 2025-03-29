Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Ligde bu istatistikte zirvede ise lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, 26 müsabakada 23 gol yedi. Beşiktaş ise ligde 26 karşılaşmada 26 kez topu ağlarında gördü. "Kara kartal" rakip fileleri ise 39 kez sarsmayı başardı.



