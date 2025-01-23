Beşiktaş transferde büyük sürprizle karşı karşıya: Cher Ndour için 8 milyon euro!

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour için eski takımı PSG'den sürpriz bir hamle geldi. Fransız ekibi, Ndour'un sonraki satışından %40 pay talep ediyor. Bu beklenmedik talep karşısında siyah-beyazlıların nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Detaylar haberimizde.

1 /6 Paris Saint-Germain, Cher Ndour için bonservis bedelini belirledi.



2 /6 Fransa ekibi, Ndour için 8M€ +%40 pay istiyor.



3 /6 İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Ndour, Fiorentina ile prensipte anlaştı.



4 /6 Yurt dışına kiralık oyuncu gönderme limiti dolu olan Paris Saint-Germain, Ndour'u bonservisiyle satmaya sıcak bakıyor.



5 /6 PSG, Ndour'un satılması durumunda Randal Kolo Muani'yi Juventus'a kiralık olarak gönderecek.

