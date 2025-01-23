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Beşiktaş transferde büyük sürprizle karşı karşıya: Cher Ndour için 8 milyon euro!

Beşiktaş transferde büyük sürprizle karşı karşıya: Cher Ndour için 8 milyon euro!

14:4423/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour için eski takımı PSG'den sürpriz bir hamle geldi. Fransız ekibi, Ndour'un sonraki satışından %40 pay talep ediyor. Bu beklenmedik talep karşısında siyah-beyazlıların nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Detaylar haberimizde.

Paris Saint-Germain, Cher Ndour için bonservis bedelini belirledi.


Fransa ekibi, Ndour için 8M€ +%40 pay istiyor.


İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Ndour, Fiorentina ile prensipte anlaştı.


Yurt dışına kiralık oyuncu gönderme limiti dolu olan Paris Saint-Germain, Ndour'u bonservisiyle satmaya sıcak bakıyor.


PSG, Ndour'un satılması durumunda Randal Kolo Muani'yi Juventus'a kiralık olarak gönderecek.


Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

#Cher Ndour
#Beşiktaş
#PSG

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