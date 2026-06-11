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Beşiktaş transferde çıtayı arşa çıkardı: Premier Lig'i sallayan sol kanat adım adım Kartal oluyor!

Beşiktaş transferde çıtayı arşa çıkardı: Premier Lig'i sallayan sol kanat adım adım Kartal oluyor!

09:0111/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano'yu getirerek gövde gösterisi yapan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlı camiada teknik direktör krizinin çözülmesinin ardından gözler tamamen transfere çevrilirken, Başkan Serdal Adalı futbol dünyasını ayağa kaldıracak asrın transfer bombası için düğmeye bastı.

Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirerek teknik direktör konusunu kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.


Siyah-beyazlı yönetim, öncelikli olarak sol kanat transferini tamamlamak istiyor.

RESMİ TEMAS KURULDU

 

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal ile resmi temas kurdu.


Belçikalı yıldız, Beşiktaş'ın sol kanat için öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam ediyor ve durumu yakından takip ediliyor.


İngiliz ekibi de 31 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koydu.


SEZON PERFORMANSI

 

Geçtiğimiz sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard, 50 maçta 8 gol - 11 asistlik performans gösterdi.


Arsenal ile sözleşmesi 30 Haz 2027'de sona eren Trossard'ın Transfermarkt't 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.


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