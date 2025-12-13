Beşiktaş’a Premier Lig devinden kaleci: Ayrılığa çok yakın!

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların, Premier Lig'in dev ekiplerinden birinde forma giyen 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisinin transfer durumuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı takım birden fazla bölgeye takviye planlarken transfer düşünülen mevkiler arasına kaleci de eklendi.
BEŞİKTAŞ'A ADA'DAN KALECİ
beIN Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'in durumunu yakından takip ediyor.
SICAK BAKIYOR
23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisinin daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği aktarıldı.
PERFORMANSI
Chelsea'ye geçtiğimiz sezon Villarreal'den 24.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Jorgensen, bu sezon 4 maçta süre aldı.
15 milyon euro piyasa değeri bulunan Danimarkalının Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihinde sona eriyor.