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Beşiktaş’a transfer şoku! Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye imza atıyor

Beşiktaş’a transfer şoku! Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye imza atıyor

07:318/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki İngiliz sağ bek için resmi teklif sundu ve transferde önemli bir aşama kaydetti. Beşiktaş’ın da sağ bek arayışında olduğu ve yıldız futbolcuyu gündemine aldığı biliniyordu. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar.

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, sağ bek oyuncusunu İngiltere'den getiriyor. 

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere.


Kanarya, Southampton'dan ayrılan yıldız oyuncu için resmi girişimlere başladı.


Sarı-Lacivertliler, Kyle Walker-Peters’e resmi teklif yaptı ve transferde büyük bir aşama kaydetti.


Siyah-Beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti.


Geçtiğimiz haftalarda basında çıkan haberlere göre Beşiktaş, resmi teklif sunmuş beklemeye geçmişti.


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