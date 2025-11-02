Yeni Şafak
Beşiktaş'ın eski başkanına flaş ceza: Oy çokluğuyla kabul edildi

14:182/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
DHA
Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın, bir yıllık geçici kulüp üyeliğinden çıkarılması genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat, bugün gerçekleşen olağan idari ve mali kongrede yapılan oylamada, oy çokluğu ile 1 yıl süreyle geçici olarak kulüpten çıkartıldı.

Eski başkan Hasan Arat 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan Divan Kurulu'nda, eski divan başkanı Tevfik Yamantürk ile yaşadığı fiziki müdahaleye varan kavgadan sonra, disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu'nun Hasan Arat'ın kulüpten 1 yıl süreyle uzaklaştırılması yönünde aldığı karar, yönetim kurulu tarafından idari ve mali kongreye taşındı.

Kongrede yapılan oylama sonrası Hasan Arat 1 yıl süreyle kulüpten uzaklaştırıldı.

