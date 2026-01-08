Beşiktaş'ın istediği yıldız için Okan Buruk 'Çok beğeniyorum' dedi! Galatasaray da devrede

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da olumlu rapor verdi. Sarı-kırmızılılar bu transfer için devreye girdi.

1 /6 Galatasaray, devre arasında orta saha transferi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip listesindeki isimlerle görüşmelerine devam ederken gündeme gelen son isim Manchester United’dan Kobbie Mainoo oldu.

2 /6 Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, teknik direktör değişimi yaşayan Manchester United’ın ayrılığa onay vermesi halinde Mainoo’yu kadrosuna katabilmek için tüm şartlarını zorlayacak.

3 /6 Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk’un çok beğendiği 20 yaşındaki futbolcunun durumunun ara transferin son gününe kadar takip edileceği ifade edildi.

4 /6 Manchester United altyapısından yetişen Mainoo’yla Galatasaray'la birlikte Beşiktaş’ın da ilgilendiği ve siyah-beyazlı takımın genç futbolcunun durumunu sorduğu aktarıldı. Mainoo'nun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

5 /6 Altyapısından yetiştiği Manchester United’la 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mainoo, bu sezon 13 maçta süre alırken 1 asist kaydetti.