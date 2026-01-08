Beşiktaş'ın istediği yıldız için Okan Buruk 'Çok beğeniyorum' dedi! Galatasaray da devrede

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da olumlu rapor verdi. Sarı-kırmızılılar bu transfer için devreye girdi.
Galatasaray, devre arasında orta saha transferi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip listesindeki isimlerle görüşmelerine devam ederken gündeme gelen son isim Manchester United’dan Kobbie Mainoo oldu.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, teknik direktör değişimi yaşayan Manchester United’ın ayrılığa onay vermesi halinde Mainoo’yu kadrosuna katabilmek için tüm şartlarını zorlayacak.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk’un çok beğendiği 20 yaşındaki futbolcunun durumunun ara transferin son gününe kadar takip edileceği ifade edildi.
Manchester United altyapısından yetişen Mainoo’yla Galatasaray'la birlikte Beşiktaş’ın da ilgilendiği ve siyah-beyazlı takımın genç futbolcunun durumunu sorduğu aktarıldı. Mainoo'nun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
Altyapısından yetiştiği Manchester United’la 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mainoo, bu sezon 13 maçta süre alırken 1 asist kaydetti.
Galatasaray’da daha önce devre arası transfer döneminde orta sahaya yapılacak hamle için Manuel Ugarte, Felipe Onyedika, Ederson ve Pape Gueye’nin de isimleri gündeme gelmişti.