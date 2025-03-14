Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! 4 eksik

Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! 4 eksik

14:4014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Beşiktaş'ın, TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 4 isim kafilede yer almadı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın mücadele öncesi kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın kadrosunda Bahtiyar Zaynutdinov, Elan Ricardo, Jonas Svensson ve Emrecan Terzi yer almadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#TÜMOSAN Konyaspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi 1. taksit ne zamana kadar ödenecek? İşte ilk ödemenin yapılacağı tarihler