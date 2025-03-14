Beşiktaş'ın, TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 4 isim kafilede yer almadı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın mücadele öncesi kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın kadrosunda Bahtiyar Zaynutdinov, Elan Ricardo, Jonas Svensson ve Emrecan Terzi yer almadı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.