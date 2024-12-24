Beşiktaşlı Ciro Immobile en büyük pişmanlığını açıkladı

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 8 yılın sonunda Lazio'dan ayrılışına ve Beşiktaş kariyerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Beşiktaş forması giyen yıldız isim Ciro Immobile, İngiliz basını Sky Sports'a özel açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlılardaki günlerine hakkında konuşan golcü oyuncu, Lazio'dan ayrılışına ve Süper Lig kariyerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Immobile'nin röportajından öne çıkanlar şöyle;
'Ayrıldığı dönem gerçekten çok zordu'
"Lazio taraftarları beni delicesine sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim. Sarri'nin Lazio'dan ayrıldığı dönem gerçekten çok zordu. Aklınız başınızda değilse, bacaklarınız dönmez ve sakatlanırsınız, aynen benim başıma geldiği gibi. Bir dönemin sonuna geldiğimi anladım."
'Sekiz yılın ardından biraz korkuyordum'
"Beni İtalya'dan Türkiye'ye götüren yolculuk sırasında olumlu düşüncelerim vardı. Bu yeni macerayla yüzleşmek için hevesliydim, doğru tutumla ayrılmak istiyordum. Aklımda iyi işler yapmak vardı. Değişmem gerektiği gerçeğini seviyordum ama aynı zamanda Lazio'da geçirdiğim sekiz yılın ardından biraz korkuyordum. Ama sonuçta takım değiştiren herkesin sahip olduğu coşkuya sahiptim"
'Türkiye'de böyle bir etkiye ihtiyacım vardı'
"Yeniden başlama, yeni hedeflere sahip olma arzusu ve açlığı duyuyordum. Özellikle de ailemi İtalya'da bıraktığım için biraz üzgündüm. Ama Türkiye'de böyle bir etkiye ihtiyacım vardı. İlk maçına çıktım, iki gol attım, maçın en iyi oyuncusu seçildim ve kupayı kaldırdım. Bu bana belli bir güç verdi."
'Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici'
"Lazio'nun gök mavisinden siyah beyaza geçiş özeldi. Ama sevdiğimi söylemeliyim: güzel bir forma. Lazio taraftarları beni çılgınca sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim ama bu sevgi sadece yaptıklarım içindi, hala verebileceklerim için değil ve bu beni biraz zorluyordu. Futbolda iyi oyuncular daha istikrarlı olanlardır, ben hep böyle düşünmüşümdür. Ama şimdi Türkiye'de harika hissediyordum, stadyum beni sarıyordu. Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici!"
'Türkiye Ligi dengeli'
"Türkiye Ligi iyi bir seviyede, dengeli; geçen yıl bile iki takım sonuna kadar şampiyonluk için savaştı. Buraya sevdiğim şeyi yapmaya devam etmek için geldim; eğlenmek, ama tabii ki sadece kazanırsanız eğlenirsiniz. Daha önceki iki yurt dışı deneyimime kıyasla kesinlikle farklıydım. Sahada da bunu gösteriyorum; şu anda bu açıdan herhangi bir zorluk yaşamıyorum."
'Tek pişmanlığım veda edememiş olmak'
"Tek pişmanlığım Lazio taraftarlarına veda edememiş olmak. Tüm hikayelerde olduğu gibi bir başlangıç ve bir son vardır; birlikte güzel bir sonu paylaşabilmek güzel olurdu, yolların ayrılmasına rağmen bir vedanın gülümsemeyle, neşeyle gerçekleşmesi... Yolları ayrılan iki arkadaşın vedası gibi olurdu. Bu benim içime oturdu."