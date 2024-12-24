Beşiktaşlı Ciro Immobile en büyük pişmanlığını açıkladı

'Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici'

"Lazio'nun gök mavisinden siyah beyaza geçiş özeldi. Ama sevdiğimi söylemeliyim: güzel bir forma. Lazio taraftarları beni çılgınca sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim ama bu sevgi sadece yaptıklarım içindi, hala verebileceklerim için değil ve bu beni biraz zorluyordu. Futbolda iyi oyuncular daha istikrarlı olanlardır, ben hep böyle düşünmüşümdür. Ama şimdi Türkiye'de harika hissediyordum, stadyum beni sarıyordu. Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici!"



