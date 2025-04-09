Beşiktaşlı yıldız Gomez’in rekoruna göz dikti: Tarihe geçecek!

TARİHE GEÇECEK





Siyah- Beyazlılar ile bu sezon 41 maçta sahaya çıkan ve 14 gol, 11 asiste 25 gollük katkı sunan 31 yaşındaki futbolcu kalan 8 mücadelede 10 gole daha katkı yapması durumunda Beşiktaş tarihinin bir sezonda en fazla skor katkısı yapan yabancı futbolcusu olacak.



