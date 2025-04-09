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Beşiktaşlı yıldız Gomez’in rekoruna göz dikti: Tarihe geçecek!

Beşiktaşlı yıldız Gomez’in rekoruna göz dikti: Tarihe geçecek!

17:229/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta sezona damga vuran isimlerden Rafa Silva, eski futbolcu Mario Gomez’in rekoruna göz dikti. Bu sezon 41 maçta 14 gol 11 asist kaydeden 31 yaşındaki futbolcu son 10 maçta Beşiktaş tarihine geçmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Rafa Silva gözünü Mario Gomez'in rekoruna dikti.


TARİHE GEÇECEK


Siyah- Beyazlılar ile bu sezon 41 maçta sahaya çıkan ve 14 gol, 11 asiste 25 gollük katkı sunan 31 yaşındaki futbolcu kalan 8 mücadelede 10 gole daha katkı yapması durumunda Beşiktaş tarihinin bir sezonda en fazla skor katkısı yapan yabancı futbolcusu olacak.


REKOR MARİO GOMEZ'DE



Bu rekoru 2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 41 maçta 28 gol, 6 asistle 34 gole katkı sağlayan Alman golcü Mario Gomez elinde bulunduruyor.


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