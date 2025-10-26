Yeni Şafak
Beşiktaşlı yıldız maç oynanırken koşarak soyunma odasına gitti

20:32 26/10/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin 16. dakikdasında Beşiktaşlı yıldız oyuncu koşarak soyunma odasına gitti.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 16. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Beşiktaş'ta El Bilal Toure 16. dakikada koşarak soyunma odasına gitti.

Toure maçın 20. dakikasında sahaya geri döndü.


El Bilal Toure'nin, top kasığına geldiği için izin isteyerek soyunma odasına gittiği öğrenildi.

