Beşiktaşlı yıldız maç oynanırken koşarak soyunma odasına gitti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin 16. dakikdasında Beşiktaşlı yıldız oyuncu koşarak soyunma odasına gitti.
Beşiktaş'ta El Bilal Toure 16. dakikada koşarak soyunma odasına gitti.
Toure maçın 20. dakikasında sahaya geri döndü.
El Bilal Toure'nin, top kasığına geldiği için izin isteyerek soyunma odasına gittiği öğrenildi.