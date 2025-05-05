Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaşlı yıldızdan oynamadığı derbiye damga vuran hareket! Fenerbahçeliler de alkışladı

Beşiktaşlı yıldızdan oynamadığı derbiye damga vuran hareket! Fenerbahçeliler de alkışladı

15:035/05/2025, lundi
G: 5/05/2025, lundi
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Beşiktaşlı oyuncularla tribünler arasında dikkat çeken bir an yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Gedson Fernandes'in golüyle geçti.

Rakibinin şampiyonluk hayallerini mucizelere bırakan Beşiktaş, ligde 3. olma yolunda da kritik bir galibiyet elde etti.

Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'nda kendileri için ayrılan yere futbolcuları çağırdı.

NTV Spor'da yer alan habere göre taraftarın Gedson Fernandes'e üçlü çektirmeye hazırlandığı sırada Necip Uysal'dan Portekizli yıldıza onay çıkmadı.

Necip Uysal eliyle Gedson Fernandes'e üçlü çektirmemesini işaret etti.

Gedson Fernandes de Necip Uysal'ın bu uyarısı sonrası tribünlere eliyle üçlü çektirmeyeceğini işaret etti.

O anlar sosyal medyada viral olurken, Necip Uysal'ın Fenerbahçe'ye saygısızlık olmaması adına üçlü çektirilmesine izin vermediği yorumları yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Necip Uysal'ı takdir ettiği yüzlerce paylaşım yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinin bir kısmı da karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ı alkışlamıştı.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Necip Uysal
#Gedson Fernandes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 aktüel kataloğu 8 Mayıs Perşembe: Anneler Günü’ne özel mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar, çiçek ve çeşitli hediyelik ürünler geliyor