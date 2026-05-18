Beşiktaş’ta ayrılık üstüne ayrılık: Sergen Yalçın’ın ardından bir istifa daha geldi!

Beşiktaş’ta sezonun sona ermesiyle birlikte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçınile yolların ayrılmasının ardından kulüpte bir istifa haberi daha geldi.
Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunun tamamlanmasının ardından yönetim ile Sergen Yalçın arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan görüşmenin ardından deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığı öğrenildi.
Serkan Reçber de ayrıldı
Beşiktaş’taki ayrılıkların bununla sınırlı kalmadığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulüpte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Reçber’in de görevinden ayrıldığı aktarıldı.
Kulüpte üst üste yaşanan ayrılıkların ardından gözler yönetimin atacağı yeni adımlara çevrildi.
Yeni dönem başlıyor
Sergen Yalçın ve Serkan Reçber’in ayrılığı sonrası Beşiktaş’ta yeni sezon planlamasının nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, taraftarlar sosyal medyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.