Beşiktaş’ta ayrılık üstüne ayrılık: Sergen Yalçın’ın ardından bir istifa daha geldi!

1 /5 Beşiktaş’ta sezonun sona ermesiyle birlikte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçınile yolların ayrılmasının ardından kulüpte bir istifa haberi daha geldi.



2 /5 Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunun tamamlanmasının ardından yönetim ile Sergen Yalçın arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan görüşmenin ardından deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığı öğrenildi.

3 /5 Serkan Reçber de ayrıldı Beşiktaş’taki ayrılıkların bununla sınırlı kalmadığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulüpte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Reçber’in de görevinden ayrıldığı aktarıldı.



4 /5 Kulüpte üst üste yaşanan ayrılıkların ardından gözler yönetimin atacağı yeni adımlara çevrildi.

