Beşiktaş'ta devre arasında iki ayrılık birden! Sezon sonu beklenmeyecek

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta, ocak ayında iki ayrılık birden yaşanacak. Yönetimin önümüzdeki günlerde iki oyuncunun menajeriyle konuyu görüşeceği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon aradığını bulamayan ve 11 hafta sonunda 17 puanda kalan Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılarda gözler, ocak ayı transfer dönemine çevrildi.
Yalçın, kadroyu doğru bir yapıya kavuşturmak adına 2-3 transfer dönemine ihtiyaçları olduğunu belirtirken bu doğrultuda ilk hamlenin çok yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.
Kadrosunda 12 yabancı bulunan siyah-beyazlılar, kontenjan problemi nedeniyle bazı futbolcularla vedalaşacak. Sabah'ta yer alan habere göre aksiyon alınacak ilk iki futbolcunun ise sağ bek Jonas Svensson ve sol bek David Jurasek olduğu belirtildi.
Kartal'da Jonas Svensson'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Jurasek'in de isteğe bağlı opsiyonlu kiralama mukavelesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, teknik ekibin raporu doğrultusunda, bu oyuncularla ocak ayında yolları ayırmanın planını yapıyor.
Svensson ve Jurasek'in menajerlerine gerekli bildirimin önümüzdeki günlerde yapılacağı gelen bilgiler arasında. Sezon başında Beşiktaş'a gelen Jurasek, bekleneni veremedi. Yönetim, bunun üzerine sol beke eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı transfer etti.
Çek futbolcu, siyah-beyazlı forma altında toplamda 14 karşılaşmaya çıkarken takıma skor katkısı yapamadı.
2024 yılında transfer edilen Svensson ise Beşiktaş formasıyla toplamda 71 maça çıktı ve 5 bin 913 dakika süre aldı.
32 yaşındaki oyuncu, süre aldığı dakikalar içerisinde 1 gol atarken, 6 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.