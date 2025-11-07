Beşiktaş'ta devre arasında iki ayrılık birden! Sezon sonu beklenmeyecek

Kadrosunda 12 yabancı bulunan siyah-beyazlılar, kontenjan problemi nedeniyle bazı futbolcularla vedalaşacak. Sabah'ta yer alan habere göre aksiyon alınacak ilk iki futbolcunun ise sağ bek Jonas Svensson ve sol bek David Jurasek olduğu belirtildi.