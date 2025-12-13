Yeni Şafak
Beşiktaş'ta istenmeyen adam Avrupa'nın gözdesi oldu! Son 6 maçın 5'inde kadro dışı kalan yıldıza çifte talip

Beşiktaş'ta istenmeyen adam Avrupa'nın gözdesi oldu! Son 6 maçın 5'inde kadro dışı kalan yıldıza çifte talip

14:4113/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda takımdan ayrılması kesinleşen bir isme, Avrupa'nın önemli liglerinden yoğun ilgi başladı. Süper Lig'deki son 6 maçın 5'inde süre dahi alamayan ve Sergen Yalçın'ın tamamen sildiği öğrenilen Çekyalı sol bek için İtalya ve Almanya'dan iki kulüp harekete geçti.

Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer yandan takımdan ayrılacak isimler üzerinden çalışılıyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edilirken, siyah-beyazlılarda bileti kesilen bir isme yoğun ilgi var.

SERGEN YALÇIN'DAN JURASEK KARARI


Sergen Yalçın'ın veda kararı aldığı isimlerden biri de David Jurasek oldu. Süper Lig'deki son 6 maçın 5'inde süre alamayan Çekyalı sol bek, sezon başında Benfica'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.


JURASEK'İN 2 TALİBİ VAR


Sergen Yalçın'ın sezon planları içinde yer almayan Jurasek'in İtalya ve Almanya'dan talibi çıktı.


Sabah'a göre Serie A ekibi Parma ve Bundesliga 2 temsilcisi Hertha Berlin, 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.


David Jurasek'in geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.


