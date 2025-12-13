Beşiktaş'ta istenmeyen adam Avrupa'nın gözdesi oldu! Son 6 maçın 5'inde kadro dışı kalan yıldıza çifte talip

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda takımdan ayrılması kesinleşen bir isme, Avrupa'nın önemli liglerinden yoğun ilgi başladı. Süper Lig'deki son 6 maçın 5'inde süre dahi alamayan ve Sergen Yalçın'ın tamamen sildiği öğrenilen Çekyalı sol bek için İtalya ve Almanya'dan iki kulüp harekete geçti.

1 /5 Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer yandan takımdan ayrılacak isimler üzerinden çalışılıyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edilirken, siyah-beyazlılarda bileti kesilen bir isme yoğun ilgi var.

2 /5 SERGEN YALÇIN'DAN JURASEK KARARI

Sergen Yalçın'ın veda kararı aldığı isimlerden biri de David Jurasek oldu. Süper Lig'deki son 6 maçın 5'inde süre alamayan Çekyalı sol bek, sezon başında Benfica'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.



3 /5 JURASEK'İN 2 TALİBİ VAR

Sergen Yalçın'ın sezon planları içinde yer almayan Jurasek'in İtalya ve Almanya'dan talibi çıktı.



4 /5 Sabah'a göre Serie A ekibi Parma ve Bundesliga 2 temsilcisi Hertha Berlin, 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.

