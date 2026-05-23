Beşiktaş'ta teknik direktör listesine sürpriz bir isim eklendi: Süper Lig'de adından söz ettirmişti

Sergen Yalçın sonrası yeni teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş’ta gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Samsunspor'un eski hocası için için girişimlerde bulunabileceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sürerken, yönetimin değerlendirdiği adaylar netleşmeye başladı.
Fotomaç’ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Samsunspor ile önemli başarılar elde eden Thomas Reis’i gündemine aldı.
Haberde, Alman teknik adamın Beşiktaş’ta görev yapmaya sıcak baktığı ve siyah-beyazlı yönetimin kısa süre içerisinde resmi temas kurabileceği ifade edildi.
52 yaşındaki Thomas Reis, 2024-2025 sezonunda Samsunspor’un başında dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Karadeniz temsilcisini puan rekoruyla Süper Lig’de üçüncü sıraya taşıyan Alman teknik adam, kulübe yıllar sonra Avrupa kupası heyecanı yaşattı.
Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde yer alan bir diğer isim ise Filipe Luis oldu. Brezilya’da Flamengo ile lig şampiyonluğu ve Libertadores Kupası başarısı yaşayan genç teknik adamın da adaylar arasında bulunduğu öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların futbol yapılanmasında görev alan Önder Özen’in, Filipe Luis hakkında yönetime olumlu rapor verdiği iddia edildi.